Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch

Im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag und Montagmorgen brach ein unbekannter Täter in einen Werkstattbetrieb in der Ravensburger Straße ein. Mutmaßlich über ein Fenster verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchte diese nach Bargeld. Hierbei entwendete er einen geringen Geldbetrag. Das Polizeirevier Friedrichshafen sucht nun Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, und bittet diese, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Radfahrer stürzt über Hund und verletzt sich

Weil ihm ein Hund ins Fahrrad gelaufen ist, kam ein 57-jähriger Fahrradfahrer am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Friedrichstraße zu Fall. Der Zwergpinscher war der Besitzerin offenbar zuvor entlaufen. Durch den Sturz zog sich der Mann Verletzungen im Gesichtsbereich zu und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob der Hund ebenfalls verletzt wurde, ist nicht bekannt, da er nach dem Zusammenstoß zunächst weiter abgängig war. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Tettnang

Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten sowie einen Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen um kurz nach 6 Uhr in der Oberhofer Straße. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker, der die Oberhofer Straße in Richtung Lindauer Straße befuhr, wollte nach links in die Einfahrt einer Bäckerei abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Dabei stürzte der Zweiradfahrer über die Motorhaube und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Lkw-Fahrer hinterlassen und sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Unbekannte fuhr am Dienstag zwischen 10 und 11 Uhr in der Palmstraße durch eine dort vorhandene Engstelle aufgrund eines geparkten Wohnmobils. Hierbei streifte der Lkw sowohl das Wohnmobil als auch eine gegenüber befindliche Grundstücksmauer. Gesicherten Spuren am Unfallort zufolge dürfte das Verursacherfahrzeug weiß lackiert sein. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Meckenbeuren-Liebenau

Zwei Verletzte nach Verpuffung

Zwei Verletzte forderte eine Verpuffung im Rahmen der Wiederinbetriebnahme einer Hackschnitzelanlage in der Siggenweiler Straße am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr. Zwei Arbeiter waren an der Heizanlage beschäftigt, als es möglicherweise durch eine Fehlbedienung zu einer Stichflamme aus der Brennkammer kam, durch welche die beiden 52 und 40 Jahre alten Männer sich Verbrennungen insbesondere an den Armen zuzogen. Die Verletzten wurden vom alarmierten Rettungsdienst nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, die Feuerwehr stellte vor Ort den Brandschutz sicher. Ob es zu Sachschaden an der Anlage kam, ist derzeit nicht bekannt.

Überlingen

Einbruch

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Fahrradfachgeschäft in der Straße "Zum Hecht" ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum und entwendeten daraus den bisherigen Erkenntnissen zufolge vier hochwertige Elektro-Mountainbikes der Marke "Trek" im Gesamtwert eines fünfstelligen Euro-Betrags. Aufgrund der Umstände muss davon ausgegangen werden, dass für den Abtransport des Diebesguts ein größeres Fahrzeug benutzt wurde. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt in dem Fall und bittet mögliche Tatzeugen oder Personen, denen vor oder nach dem Tatzeitraum Verdächtiges im Tatortbereich aufgefallen ist oder die Hinweise zum Verbleib der Pedelecs geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Deggenhausertal

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zwei eher leicht Verletzte sowie ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Wittenhofer Straße ereignet hat. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr eine 63-jährige Pkw-Lenkerin die Strecke in Richtung Salem und kam aus bislang nicht geklärter Ursache im Ortsgebiet von Untersiggingen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Wagen einer 57-Jährigen, die trotz des Versuchs, noch auszuweichen, einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch den wuchtigen Zusammenstoß drehten sich die beiden Fahrzeuge und beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Sie wurden vom alarmierten Rettungsdienst versorgt, die ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr stellte den Brandschutz am Einsatzort sicher. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Frickingen

Unfallbeteiligte zu Verkehrsunfall gesucht

Eine Unfallbeteiligte sucht der Polizeiposten Salem nach einem Zusammenstoß am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr auf der K 7785. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 18-jähriger Traktorfahrer mit vier angehängten Apfelernteanhängern die Strecke von Frickingen kommend in Richtung Lippertsreute und beabsichtigte, an der Einmündung nach Rickenbach nach links auf die K 7766 abzubiegen. Hierbei übersah er, dass er zu diesem Zeitpunkt von einem silbernen Mittelklassewagen überholt wurde, und streifte diesen am Fahrzeugheck. Ohne anzuhalten, fuhr der 18-Jährige nach dem Unfall aber zunächst bis zur nächsten Apfelplantage weiter, wo er von Zeugen angesprochen und zur Rückkehr an die Unfallstelle bewegt werden konnte. Zwischenzeitlich hatte allerdings die Fahrerin des silbernen Fahrzeugs, die zunächst angehalten hatte, die Unfallstelle ebenfalls verlassen. Diese Frau, die etwa 60 Jahre alt, grauhaarig und Brillenträgerin sein soll, wird nun gebeten, sich beim Polizeiposten Salem unter Tel. 07553/82690 zu melden. Nachdem im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, gelangt er diesbezüglich zusätzlich zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell