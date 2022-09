Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Frau sticht Mann mit Messer in Rücken

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war am Montag kurz nach 21.30 Uhr eine Polizeistreife am Stadtbahnhof. Auf dem Vorplatz konnten die Beamten beobachten, wie eine alkoholisierte 60-Jährige im Rahmen eines Streits ihrem 44 Jahre alten Kontrahenten mit einem Taschenmesser in den Rücken stach. Die Polizisten nahmen die Tatverdächtige an Ort und Stelle vorläufig fest und brachten sie aufgrund ihres psychischen Zustands im Anschluss in eine Fachklinik. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den nicht lebensgefährlich verletzten Bekannten der Frau in eine Klinik. Die 60-Jährige gelangt nun wegen gefährlicher Körperverletzung zur Anzeige.

Bodenseekreis/Immenstaad

Schockanrufe - Bankmitarbeiterin verhindert finanziellen Schaden

Eine Welle sogenannter Schockanrufe hat am Montag die Region überrollt. Der Polizei wurden Fälle unter anderem in Neukirch, Immenstaad, Überlingen, Salem und Heiligenberg gemeldet. Bei der bereits hinlänglich bekannten Betrugsmasche geben sich die Betrüger ihren Opfern gegenüber als naher Bekannter oder Angehöriger aus und behaupten, dass dieser einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Im weiteren Verlauf übernimmt ein angeblicher Polizeibeamter das Gespräch und gibt vor, der Angehörige könne nur durch die Zahlung einer Kaution einem Gefängnisaufenthalt entkommen. Durch geschickte Gesprächsführung versuchen die Betrüger, ihre Opfer zur Bezahlung eines hohen Geldbetrags zu drängen. Eine 80-Jährige ist am Montag in Immenstaad durch eine aufmerksame Bankmitarbeiterin knapp davor bewahrt worden, Ihr Erspartes den Betrügern zu übergeben. Die Seniorin erhielt einen Schockanruf und war bereits auf dem Weg zu ihrer Hausbank, um dort eine mittlere fünfstellige Euro-Summe abzuheben, die sie den Betrügern übergeben wollte. Um nicht aufzufallen, war die Frau zuvor von den Tätern angewiesen worden, als Verwendungszweck den Kauf einer neuen Küche vorzutäuschen. Die Bankangestellte wurde jedoch trotzdem hellhörig und begleitete die 80-Jährige auf die nächstgelegene Polizeidienststelle, statt ihr das Geld auszuzahlen. Dort flog der Betrugsversuch auf. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Immenstaad

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Auf einem Parkplatz vor einer Gaststätte in der Dr.-Zimmermann-Straße hat am vergangenen Freitag zwischen 12 Uhr und 23 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Skoda beschädigt. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Höhe des Sachschadens am linken Fahrzeugheck kann noch nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 beim Polizeiposten Immenstaad zu melden.

Meersburg

Alkoholisiert, unter Drogen und ohne Führerschein am Steuer

Deutliche Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum stellten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 39-jährigen Autofahrers am Montag gegen 22 Uhr in der Stettener Straße fest. Während ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille ergab, schlug zusätzlich ein Vortest positiv auf Betäubungsmittel an. Der 39-Jährige musste die Beamten im Anschluss zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige. Weil er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss sich der 39-Jährige nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Seinen Wagen musste er stehen lassen.

Uhdlingen-Mühlhofen

Notbremse gezogen - Polizei ermittelt

In der Regionalbahn zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Salem hat ein 43-Jähriger am Montag kurz nach 14.30 Uhr die Notbremse gezogen. Der mit knapp 2 Promille stark betrunkene Mann konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife am Bahnhof in Salem angetroffen werden. Um weiteren Störungen durch den 43-Jährigen vorzubeugen, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht, von der er abgängig war. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 43-Jährigen wegen Missbrauchs von Notrufen.

Markdorf

Einbruch

In ein Gebäude in der Straße "Weinsteig" ist am vergangenen Wochenende ein bislang unbekannter Täter eingestiegen. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangte der Einbrecher in das Gebäudeinnere. Ohne Diebesgut verließ der Unbekannte im Anschluss die Büroräume wieder. Der Sachschaden an der Scheibe kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt und bittet unter Tel. 07544/9620-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

