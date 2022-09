Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auseinandersetzung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 27-Jähriger rechnen, nachdem es am Dienstag um kurz nach 21.15 Uhr zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen in der Binger Straße kam. Laut Angaben von Zeugen, sollen zunächst insgesamt vier Männer in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein, woraufhin es zu einer Schlägerei gekommen sein soll. Dabei habe der 27-jährige Mann einen Beteiligten mit einem Gürtel geschlagen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich dieser äußerst aggressiv und unkooperativ und beleidigte die Beamten. Da die Polizisten eine Eigengefährdung nicht ausschließen konnten, brachten sie den Mann in eine Fachklinik. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen. Auf den 27-Jährigen kommen Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung zu.

Sigmaringen

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Montag zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr einen Pkw, der auf einem Parkplatz in der Straße "In der Au" abgestellt war. Nach dem Unfall kümmerte sich der Unfallverursacher nicht um die Schadensregulierung und setzte seine Fahrt fort. Der entstandene Schaden an der Stoßstange des Pkw wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Meßkirch

Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen Diebstahl, nachdem bislang unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag eine Mischpumpe von einer Baustelle in der Straße "Vorderer Stockertweg" entwendet haben. Bei der Mischpumpe handelt es sich um einen mehrere hundert Kilo schweren Gipsomat des Typs "PFT G 4" mit dem dazugehörigen Zubehör. Aufgrund dessen geht die Polizei nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass mehrere Täter vor Ort mit schwerem Gerät zu Gange waren. Der Schaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die insbesondere zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 15 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Pfullendorf

Diebstahl von Pfandbons

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 44-jähriger Mann rechnen, nachdem er am Dienstag gegen 14.30 Uhr einen Spendenkasten in einem Lebensmittelgeschäft in der Otterswanger Straße aufbrach und aus diesem diverse Pfandbons entwendete. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten Polizisten bei dem Mann ein Einhandmesser fest, welches er mutmaßlich zum Aufbruch des Spendenkastens benutzt hat. Dieses stellten die Beamten sicher. Die Sachschadenshöhe der entwendeten und eingelösten Pfandbons ist derzeit noch nicht bekannt. Auf den Mann kommen nun eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und eine Ordnungswidkrigkeitenanzeige wegen des unerlaubten Mitführens des Einhandmessers zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell