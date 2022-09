Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Nach Fahrradunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 14-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Schmeier Straße zugezogen. Die Radlerin befuhr den stark abschüssigen Radweg parallel der Schmeier Straße von Unterschmeien kommend in Richtung Sigmaringen. An der Einmündung zur Zollschule stand zu dieser Zeit ein Pkw, welcher dort verkehrsbedingt warten musste. Aufgrund des starken Gefälles gelang es dem Mädchen nicht, rechtzeitig zu bremsen, woraufhin es mit seinem Fahrrad in die Seite des Fahrzeugs prallte und stürzte. Die Jugendliche wurde aufgrund ihrer dadurch erlittenen leichten Verletzungen vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro.

Sigmaringen

Beim Bekleidungsdiebstahl ertappt worden

Beim Versuch, eine Jacke zu stehlen, ist am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr ein 41-jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft in der Burgstraße ertappt worden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Tatverdächtige mit zwei Jacken eine Umkleidekabine betrat und diese mit nur einer wieder verließ. Nachdem er den Mann angesprochen hatte, kam die zweite Jacke im Wert von rund 200 Euro unter dessen Oberbekleidung zum Vorschein. Der 41-Jährige gelangt nun wegen versuchten Diebstahls zur Anzeige.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 29-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagabend im Stadtbereich kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten bei dem Mann körperliche Auffälligkeiten festgestellt hatten, reagierte ein daraufhin durchgeführter Vortest positiv auf THC. Der 29-Jährige musste sich anschließend in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung für Klarheit sorgen dürfte. Sollte sich dabei der Verdacht bestätigen, so muss der Autofahrer mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Die Weiterfahrt an dem Abend wurde unmittelbar untersagt.

Herbertingen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am späten Montagabend gegen 23.15 Uhr auf der Marbacher Straße ereignet hat. Den Angaben einer 25-jährigen Pkw-Lenkerin zufolge sei ihr, als sie die Strecke von Marbach in Richtung Herbertingen befahren habe, kurz vor der Brücke über die B 32 ein Fahrzeug nahezu komplett auf ihrer Fahrbahnseite entgegengekommen. Um eine Kollision zu verhindern, sei die Frau nach rechts ausgewichen und habe dabei die Leitplanke gestreift. Dadurch entstand an ihrem Fahrzeug ein Schaden von rund 5.000 Euro. Der Wagen, bei dem es sich um einen hellen Kombi gehandelt haben soll, sei danach ohne anzuhalten weitergefahren. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 07581/4820 zu melden.

Mengen

Schockanruf endet bei echter Polizei

Glücklicherweise bei der echten Polizei endete ein Schockanruf am Montagvormittag in Mengen. Eine 56-jährige Frau hatte zuvor den Anruf einer Unbekannten erhalten, welche sich am Telefon als Tochter der Angerufenen ausgab und ins Telefon heulte, dass sie einen Unfall gehabt habe. Nachdem die 56-Jährige nachfragte, was genau passiert sei, wurde das Telefon an einen angeblichen Polizeibeamten weitergegeben, welcher in gutem Deutsch erklärte, dass die Tochter einen Unfall verursacht habe und nun bei der Polizei sei. Völlig außer sich fragte die Angerufene daraufhin, ob sich die Tochter bei der Polizei in der Lindenstraße - der Anschrift des Polizeipostens Mengen - befinden würde, was vom Anrufer irrtümlicherweise bejaht wurde. Daraufhin brach die völlig verängstigte Frau das Telefonat ab mit dem Hinweis, sofort selbst zur Polizei zu kommen. Erst als die 56-Jährige persönlich bei den Beamten des Polizeipostens vorsprach, konnten diese den dreisten Betrugsversuch erklären und die Frau beruhigen, dass nichts passiert sei. Gleichzeitig leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs ein. Die Polizei warnt zum wiederholten Male vor dieser dreisten Betrugsmasche. Gerade in jüngster Zeit treten diese sogenannten Schockanrufe im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg wieder gehäuft auf. Durch geschickte Gesprächsführung setzen die Täter dabei die angerufenen Opfer am Telefon so massiv unter Druck, dass im schlimmsten Fall die vorgegebenen Geschichten geglaubt und zur Abwendung vermeintlicher Gefängnisstrafen teils hohe Geldbeträge oder Wertsachen an die Täter übergeben werden. Daher rät die Polizei, bei derartigen Anrufen unmittelbar aufzulegen. Lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch ein! Sollten wirklich Angehörige von der Polizei verständigt werden, so geschieht das in der Regel persönlich und durch uniformierte Beamtinnen und Beamte. Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche sowie weitere Tipps zur Vorbeugung finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Mengen

Arbeitsmaschinen in Kiesgrube beschädigt

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte mehrere Arbeitsmaschinen in der Tongrube in Mengen beschädigt. Hierbei wurden mehrere Glasscheiben offenbar mit Steinen eingeschlagen. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu Beteiligten geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Pfullendorf

Kind angesprochen

Von einem Unbekannten angesprochen wurde offenbar ein vierjähriges Kind am Montagvormittag gegen 8.15 Uhr in der Straße "Am Schweizersbild". Als die Mutter gerade dabei war, ein anderes Kind im Fahrzeug anzuschnallen, und der Junge auf der anderen Seite außerhalb des Pkw stand, sei dieser von einem älteren Mann aus einem Kleinbus heraus gefragt worden, ob er bei ihm einsteigen wolle. Nachdem die Mutter das mitbekommen hatte, wollte sie den Fahrer zur Rede stellen, woraufhin dieser wortlos weiterfuhr. Bei dem Wagen soll es sich um einen dunkelblauen mehrsitzigen Van, möglicherweise der Marke Ford, gehandelt haben, dessen Kennzeichen mit SIG beginnt, weiter aber nicht bekannt ist. Der Unbekannte soll etwa 70 Jahre alt, Brillenträger und mit einer beigen Jacke bekleidet gewesen sein und beinahe eine Glatze gehabt haben. Der Polizeiposten Pfullendorf überprüft den Sachverhalt und bittet mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell