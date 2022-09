Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Verletzte und ein Gesamtsachschaden von über 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Sonntagabend in der Lindauer Straße. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker fuhr aus Richtung Löwental-Viadukt kommend an der Abfahrt FN-Ost von der B 31 in Richtung Lindauer Straße ab und schätzte den weiteren Fahrbahnverlauf offenbar falsch ein. In der Annahme, dass die Fahrbahn geradeaus weiterführt, fuhr er nahezu ungebremst in die Einmündung zur Lindauer Straße ein, überquerte die Fahrbahn geradeaus und prallte gegenüber in die Schutzplanke. Hierdurch wurden der 18-Jährige sowie ein Mitfahrer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Eriskirch

Sturz bei Überholvorgang

Im Rahmen eines missglückten Überholvorgangs ist ein 17-jähriger Motorradfahrer am Sonntagabend in Eriskirch gestürzt und hat sich verletzt. Der Zweiradlenker war gegen 18.45 Uhr in der Friedrichshafener Straße gerade dabei, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen, als aus der Baumgartener Straße ein 52-Jähriger mit seinem Wagen an den Kreuzungsbereich heranfuhr. Hierdurch erschrak der 17-Jährige und bremste stark, um das Überholmanöver abzubrechen. Aufgrund der zur Unfallzeit nassen Fahrbahn kam er ins Rutschen und stürzte. Dabei verletzte er sich und musste vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad schlitterte gegen den Pkw des 52-Jährigen, wodurch an dem Wagen ein Sachschaden von rund 1.000 Euro, am Zweirad wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Tettnang

Fahrradfahrer übersehen - Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr in der Kirchstraße. Ein 53-jähriger Pkw-Lenker wollte von der Schillerstraße in die Kirchstraße einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Durch die folgende Kollision stürzte der Radler und zog sich diverse Blessuren zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.100 Euro.

Überlingen

Unfall mit Rettungswagen fordert vier Verletzte

Vier Leichtverletzte sowie einen Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen im Einsatz am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr auf der B 31 bei Überlingen. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge war das Rettungsfahrzeug mit einem reanimationspflichtigen Patienten an Bord in höchster Eile und mit Sondersignal aus Richtung Nußdorf kommend auf dem Weg zum Krankenhaus Überlingen. Aufgrund der Dringlichkeit wollte der 31-jährige Fahrer auf Höhe des Oberriedwegs entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links abbiegen und die Abfahrt in Richtung Stadtmitte im Gegenverkehr nehmen. Hierbei übersah er einen ordnungsgemäß auf der B 31 entgegenkommenden Pkw, sodass es zwischen den Fahrzeugen zur Kollision kam. Durch den Unfall wurden sowohl zwei Einsatzkräfte im Rettungswagen als auch zwei Insassen des entgegenkommenden Pkw leicht verletzt. Sie wurden später teils von anderen Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus gebracht, teils begaben sie sich selbständig in weitere Behandlung. Die Reanimation des Patienten musste schließlich nach einer längeren Zeitspanne erfolglos eingestellt werden. Der Pkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.

Salem

Pedelecs aus Tiefgarage entwendet

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstag zwei hochwertige Pedelecs aus einer Tiefgarage am Schlosssee entwendet. Die beiden Elektro-Mountainbikes der Marke "Cube" sind graublau-orange lackiert und waren den Angaben der Geschädigten zufolge gesichert in der Tiefgarage der drei Mehrfamilienhäuser abgestellt. Der Diebstahlsschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der beiden Räder geben können, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden.

Hagnau

Reißnägel im Uferpark verteilt - Polizei ermittelt

Bereits zum wiederholten Mal hat ein Unbekannter im Hagnauer Uferpark mutmaßlich mit Absicht eine größere Menge Reißnägel verteilt. Wie der Polizei am Wochenende mitgeteilt wurde, haben Zeugen die Reißzwecken in der vergangenen Woche in dem Fußgängerbereich festgestellt. Ähnliches war bereits im Juli und August aufgefallen. Die Motivlage des Unbekannten ist aktuell unklar, eventuell könnten entweder Radfahrer, die dort nicht fahren dürfen, oder auch Tiere ein mögliches Ziel sein. Ein Sach- oder Personenschaden durch dieses gefährliche Handeln ist der Polizei bislang glücklicherweise nicht bekannt geworden. Der Polizeiposten Meersburg hat dennoch Ermittlungen eingeleitet und bittet unter Tel. 07532/43443 um sachdienliche Hinweise

