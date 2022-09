Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Baustellenabsperrungen umgestoßen - Zeugen gesucht

Ein derzeit unbekannter Täter hat in den vergangenen Tagen in der Stockacher Straße mehrere Baustellenabsperrungen umgestoßen und sie damit beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Pfullendorf

Wildunfall

Mutmaßlich weil eine 29-jährige Fahrzeug-Lenkerin einem Tier auf der Fahrbahn ausweichen wollte, verunfallte diese am Sonntag gegen 23 Uhr auf der L 194. Die Fahrerin eines Skoda war von der Mengener Straße kommend in Fahrtrichtung Ostrach unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge einem Tier auf der Fahrbahn ausweichen wollte. Durch das Ausweichmanöver kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Dort wurde der Skoda abgewiesen und kam schlussendlich rechts neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die 29-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Skoda beläuft sich auf etwa 6.000 Euro, während der Schaden an der Leitplanke auf etwa 1.000 Euro beziffert wird. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Wildunfällen, gerade in der jetzigen Jahreszeit sind wieder vermehrt Wildtiere zu Dämmerungszeiten unterwegs. Bitte fahren Sie an Wald- und Wiesenstücken mit verringerter Geschwindigkeit und rechnen Sie jederzeit mit Wildtieren, die die Fahrbahn überqueren wollen.

Pfullendorf

WhatsApp Betrug - Warnung der Polizei

Einer Betrugsmasche ist eine 65-jährige Frau am vergangenen Wochenende aufgesessen. Über den Messenger-Dienst WhatsApp gaben sich die Betrüger unter einer fremden Nummer als Tochter der Frau aus und baten sie, eine dringende Überweisung zu tätigen. Die Frau vertraute der angeblichen Tochter und überwies einen vierstelligen Betrag auf ein Konto. Nachdem die 65-Jährige kurz darauf Kontakt zu ihrer Tochter hatte, flog der Betrug auf. Nun ermittelt die Polizei, warnt vor dieser und weiteren Betrugsmaschen und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen, insbesondere fremden Telefonnummern gegenüber. Informationen zu diesem Thema finden sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

