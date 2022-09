Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen -

Unbekannter Pkw-Lenker verursacht Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, kommt ein dunkler Pickup mit Friedrichshafener Kennzeichen auf der Lippertsreuter Straße in Fahrtrichtung Überlingen kurz vor dem Kreisverkehr beim Norma auf die Gegenfahrbahn. Ein gerade aus dem Kreisverkehr ausfahrender Lenker eines Citroen muss deswegen ausweichen und fährt seitlich gegen eine Mauer. Der Pickup hält daraufhin kurz an und fährt dann falsch herum in den Kreisverkehr und in unbekannte Richtung weg. Der Fahrer des Citroen bleibt unverletzt, es entsteht Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2000.- Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Pickup machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Überlingen unter 07551/804-0 zu melden.

Oberteuringen -

Fahrzeug beim Ausparken beschädigt

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte in der Nacht von Freitag auf Samstag vermutlich beim Ausparken in der Bachäckerstraße in Oberteuringen einen geparkten BMW und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 300.- Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich der unbekannte Fahrzeuglenker. Beim Verursacher könnte es sich möglicherweise um einen schwarzen Pickup handeln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefonnummer 07541/701-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell