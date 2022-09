Polizeipräsidium Ravensburg

Markdorf - Gefährliche Körperverletzung von mehreren gemeinsam begangen

Zwei noch unbekannte Männer im Alter von etwa 23 Jahren stehen im Verdacht, eine gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung begangen zu haben.

Ein 40-jähriger Geschädigter beobachtete von seinem Haus aus die beiden männlichen Personen, wie sie gelbe Säcke umherwarfen. Woraufhin er seinen Hund nimmt und die beiden anspricht. Unvermittelt schlugen die beiden Täter auf den 40-Jährigen ein. Der Geschädigte ging hierdurch zu Boden. Die beiden Männer schlugen und traten nun auf ihn ein. Er konnte sich aus der Situation befreien und flüchtete zu einer in der Nähe wohnenden Bekannten. Diese bat er um Hilfe. Der Geschädigte sah die beiden Männer Richtung Bahnhof laufen, ging ihnen nach und sprach sie erneut an. Die 27-jährige Bekannte fuhr mit dem Auto hinterher. Unerwartet sah sie die beiden Tatverdächtigen mit einer weiblichen Person sprechen. Den 40-Jährigen konnte sie nicht erblicken. Sie sprach die beiden Tatverdächtigen an. Plötzlich riss einer der Täter die Beifahrertüre auf. Im Fahrzeuginneren riss er ein Handyladekabel ab und verbog die Beifahrertüre. Anschließend entfernten sich die Personen. Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt. Der Hund wurde ebenfalls verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 4000, -- Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe unter 07551 804-0 (Polizei Überlingen) oder 07544 9620-0 (Polizeiposten Markdorf).

Friedrichshafen - Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Freitag, 23.09.2022, 14:40 Uhr, kam es in der Lindauer Straße zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto.

Ein 67-jähriger Radfahrer befuhr den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg vom Gartencenter Dehner in Richtung Eriskirch. Wenige Meter später endete der Radweg und die Fahrt musste auf der Lindauer Straße fortgesetzt werden. An der Einmündung zur Lindauer Straße querte der Radfahrer die vorfahrtsberechtigte Lindauer Straße ohne anzuhalten. Hierbei übersah er den aus Richtung Eriskirchen kommenden vorfahrtsberechtigten PKW eines 20-jährigen Autofahrers. Der Radfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, erlitt durch den anschließenden Sturz schwere Kopfverletzungen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

