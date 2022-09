Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu schwerem Verkehrsunfall am 23.09.22 gegen 22.15 Uhr auf der L 286 am Ortsbeginn von Altshausen

Altshausen (ots)

BMW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich - Fahrer wird schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 22.15 Uhr in Altshausen. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der 22-jährige Lenker eines BMW die L 286 aus Richtung Eichstegen kommend nach Altshausen. Am Ortsbeginn von Altshausen kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Bäume und überschlug sich. Der Fahrer, der allein im Fahrzeug war, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er vom Rettungsdienst in die Oberschwabenklinik Ravensburg verbracht. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Altshausen an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die L 286 in dem Bereich voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell