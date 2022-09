Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kontrollwoche "Ablenkung" geht zu Ende

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis (ots)

In der vergangenen Woche hat die Polizei bei gezielten Verkehrskontrollen das Hauptaugenmerk auf das Thema "Ablenkung" gelegt. Nach dem Schulstart waren insbesondere die Nutzung des Mobiltelefons am Steuer, aber auch die Gurtanlegepflicht und die Sicherung von Kindern an Bord Inhalte der Kontrollwoche vom 16. bis 22. September. Bei insgesamt 49 Kontrollaktionen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidium Ravensburg stoppten die Beamten 152 Autofahrer ohne Gurt. Weitere 173 Fahrzeuglenker wurden mit dem Mobiltelefon am Steuer erwischt. Drei Kinder waren ohne jegliche Sicherung mit an Bord. Die jeweiligen Verkehrsteilnehmer müssen nun mit entsprechenden Verwarn- und Bußgeldern rechnen. Insbesondere die Nutzung eines Smartphones während der Fahrt stellt dabei eine große Gefahr dar. Am Steuer können bereits kurze Momente der Ablenkung lebensgefährlich sein. Daher appelliert die Polizei abermals an alle Fahrzeuglenker: Finger vom Handy! Weitere Informationen zu der gleichlautenden Präventionskampagne finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell