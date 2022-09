Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis (ots) - In der vergangenen Woche hat die Polizei bei gezielten Verkehrskontrollen das Hauptaugenmerk auf das Thema "Ablenkung" gelegt. Nach dem Schulstart waren insbesondere die Nutzung des Mobiltelefons am Steuer, aber auch die Gurtanlegepflicht und die Sicherung von Kindern an Bord Inhalte der Kontrollwoche vom 16. bis 22. September. Bei insgesamt 49 Kontrollaktionen ...

mehr