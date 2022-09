Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen - Autos beschädigt

Zwischen Donnerstag, 22.09.2022, 21:30 Uhr, und Freitag, 23.09.2022, 12:00 Uhr, wurden in der Straße "In der Au" in Sigmaringen mehrere Autos beschädigt. Ein Unbekannter verbog, brach mehrere Scheibenwischer ab. Bei einem Auto wurden die Motorhaube und die Windschutzscheibe in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte mehrere hundert Euro hoch sein. Hinweise unter 07571 104-0 nimmt die Polizei in Sigmaringen entgegen.

