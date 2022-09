Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Wegen eines umgefahrenen Vorfahrtachten-Schildes in der Bahnhofstraße an der Einmündung zur Schwanenstraße ermittelt die Polizei in Ravensburg wegen Verkehrsunfallflucht. Am Samstag in der Zeit von 10.50 Uhr bis 11.40 Uhr hat ein noch unbekannter Fahrzeugführer das Verkehrsschild umgefahren und sich anschließend nicht um den Schaden gekümmert. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile eines älteren schwarzen BMW der 3er Reihe zurück. Zeugen welche entsprechende Wahrnehmungen zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter 0751 803-3333 zu melden.

Bodnegg

Täter nach Einbruch festgenommen

Aus einem Wohnmobil heraus beobachtete eine Zeugin am frühen Sonntagmorgen gegen 02.41 Uhr einen Mann, der ein Fenster eines Gebäudes in Bodnegg / Wollmarshofen einschlug. Die von der Zeugin informierten Polizeibeamten der Polizeireviere Wangen und Ravensburg konnten einen 18-jährigen Deutschen in unmittelbarer Tatortnähe feststellen und vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohngebäudes konnten keine weiteren Personen aufgegriffen werden. Der Festgenommene hatte kein Diebesgut bei sich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg musste sich der Tatverdächtige einer Blutuntersuchung unterziehen. Da er einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er anschließend auf freien Fuß gesetzt.

Amtzell

Unfall fordert sechs Verletzte

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Samstag gegen 14.26 Uhr auf der B 32 bei Geiselharz, kurz hinter dem Tunnel, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Aufgrund eines medizinischen Vorfalls kam eine 40-jährige Renault-Fahrerin nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Seat Leon. Im Verursacherfahrzeug wurden sowohl die Fahrerin als auch zwei weitere Mitfahrer schwer verletzt. Im Seat Leon wurden die 23-jährige Fahrerin und zwei Mitfahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und 2 Notärzten vor Ort. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser nach Ravensburg und Wangen verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Die B 32 musste bis 15.25 Uhr vollgesperrt werden, bis 17.49 Uhr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigefahren. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 20.000.- Euro geschätzt. Zeugen welche gegebenenfalls den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Wangen unter 07522 984-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell