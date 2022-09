Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Polizei findet Waffe in Sporttasche

Nach einer Meinungsverschiedenheit am Samstag gegen 21.09 Uhr konnte ein 19-jähriger Mann am Bahnhof in Sigmaringen angetroffen werden. Zuvor hatte der junge Mann angeblich einem anderen Mann damit gedroht, dass er ihm ins Bein schießt. Bei der weiteren Befragung durch die Polizeibeamten aus Sigmaringen gab er an, dass er tatsächlich eine Waffe in seiner Sporttasche hat. Die Beamten fanden in der Tasche eine sogenannte Softair-Waffe. Da sie täuschend ähnlich, wie eine echte Waffe aussah, wurde sie sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

Ostrach

VW schanzt über Kreisverkehr

Am Samstag gegen 21.33 Uhr befuhr ein 37-jähriger VW-Fahrer die L 286 von Krauchenwies herkommend in Richtung Ostrach. Vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung übersah er die Hinweisschilder auf den Kreisverkehr und schanzt ungebremst über ihn hinweg. Beim Überfahren, beschädigte er die Bepflanzung und ein Verkehrsschild. Anschließend kam er im gegenüberliegenden Wiesengelände zum Stehen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Ein von den Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen umgerechneten Promillegehalt von knapp zwei Promille. Der Führerschein des polnischen Fahrers wurde einbehalten. Er muss mit einer Anzeige bei er Staatsanwaltschaft rechnen.

