Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mehrere Verletzte bei Feier

Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg eingeleitet, nachdem bei einer Feier auf einem Grillplatz im Bereich Rahlen am Samstag gegen Mitternacht drei Personen verletzt wurden. Ein 18-Jähriger war aus noch ungeklärten Gründen mit einem Unbekannten in Streit geraten, woraufhin er mit einer abgebrochenen Glasflasche im Gesicht verletzt wurde. Eine Gleichaltrige erlitt Schläge ins Gesicht, eine weitere Festbesucherin wurde angesichts der Verletzungen der beiden Opfer ohnmächtig. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Die Polizisten beendeten daraufhin die Party und schickten die deutlich alkoholisierten Festgäste nach Hause. Die Ermittlungen zum Tathergang und dem Täter dauern derweil an.

Weingarten

Seitenspiegel zweier Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem ein derzeit unbekannter Täter zwischen Sonntagmorgen und Sonntagmittag die Seitenspiegel zweier geparkter Fahrzeuge in der Schonisweilerstraße beschädigte. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen VW Golf, bei dem der Seitenspiegel abgerissen wurde, und um einen weißen Opel Adam, bei dem ein Sachschaden am rechten Seitenspiegel erkennbar ist. Der Sachschaden an den Pkw wird jeweils auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag beziffert. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die insbesondere zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Etliche Autofahrer missachten Straßensperrung

Das anlässlich des "Autofreien Lauratals" errichtete Durchfahrtsverbot haben am Wochenende einige Autofahrer missachtet. Polizeibeamte überwachten das Verbot stichprobenartig und brachten alleine am Samstag zwischen 16 und 19 Uhr fast 20 Kraftfahrzeuglenker zur Anzeige. Die Autofahrer müssen nun mit einem Verwarngeld in Höhe von 50 Euro rechnen.

Weingarten

Fahrzeug aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße "Blumenau" einen Pkw aufgebrochen. Über eine eingeschlagene Seitenscheibe gelangte der Unbekannte in das Fahrzeuginnere und entwendete eine Handtasche. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Täter kurz nach 5 Uhr an dem Wagen zu schaffen machte, da eine Anwohnerin die Alarmanlage hörte. Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei zu melden.

Weingarten

Fahrzeug gestreift und das Weite gesucht

Rund 4.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr in der Siemensstraße verursacht. Der Unbekannte touchierte im Vorbeifahren einen geparkten Mercedes und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei geht aufgrund von Spuren an der Unfallstelle davon aus, dass der Unbekannte mit einem orangenen Fahrzeug unterwegs war. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Bad Waldsee

Alkoholisierter Pkw-Lenker haut nach Unfall ab

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 8033 bei Ganters ist am Sonntag kurz nach 14.30 Uhr ein 5-jähriger Bub verletzt worden. Ein 60-jähriger Audi-Lenker übersah beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr den Skoda Citigo eines 48-jährigen Vorfahrtsberechtigten und kollidierte mit diesem. Bei der Kollision wurde ein 5-jähriger Mitfahrer im Skoda verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. Der 60-Jährige suchte indes mit seinem Wagen das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ein Zeuge des Unfalls verfolgte den Audi des Unfallverursachers und brachte den 60-Jährigen dazu, zur Unfallstelle zurückzukehren. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem Audi-Lenker deutlichen Alkoholgeruch fest und veranlassten zwei Blutentnahmen in einem Krankenhaus. Der 60-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft sowie mit führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen. Während am Audi Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand, wird dieser an dem nicht mehr fahrbereiten Skoda auf rund 8.000 Euro beziffert. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen.

Bad Waldsee

Auto landet nach Unfall auf Zaun

Offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit war ein 22-jähriger BMW-Fahrer am Montag kurz nach 0.30 Uhr auf der L 300 in Haisterkirch unterwegs. In einer Kurve verlor der 22-Jährige auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und kam auf einem Gartenzaun und einem Zigarettenautomaten zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Zaun wird auf rund 800 Euro, der am Zigarettenautomaten auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Wangen

Fremder schiebt Rollladen hoch - Polizei ermittelt

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag kurz nach 1 Uhr ein Grundstück im Säntisweg betreten und einen Rollladen im Erdgeschoss hochgeschoben. Er rechnete jedoch nicht mit einer Bewohnerin, die sich in dem Raum befand, weshalb er das Weite suchte. Der Unbekannte wird als Mitte 40 bis Mitte 50 Jahre alt, von untersetzter Statur und mit weiß-grauen, kurz rasierten Haaren sowie einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Er trug eine dunkle Sweatjacke mit markant roten Reißverschlüssen vorne und an den Seitentaschen, Bluejeans und Turnschuhe. Beamte des Polizeireviers Wangen konnten den Unbekannten trotz sofortiger Fahndung nicht mehr antreffen. Sie ermitteln nun wegen Hausfriedensbruch und nehmen Hinweise zu der Person unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Argenbühl

Einbruch in Schlepperhalle - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Samstagnachmittag, dem 10.9.22, und dem gestrigen Sonntagmittag in die Schlepperhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Kirchstraße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu der Halle. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte aber nichts. Durch den Aufbruch entstand an der Tür der Halle ein Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Nun ermittelt das Polizeirevier Wangen wegen des Einbruchs. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die im Bereich der Kirchstraße im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Leutkirch

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 23-Jährige rechnen, nachdem sie alkoholisiert und ohne Führerschein am Sonntag gegen 3 Uhr morgens mit einem Fahrzeug in Ellerazhofen unterwegs war. Eine Polizeistreife war auf den Pkw aufmerksam geworden und kontrollierte diesen. Die Polizisten nahmen bei der Fahrerin im Laufe des Gesprächs deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Promillewert von über 1,4 Promille. Außerdem ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung, weshalb die 23-Jährige im Nachgang die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Klinikum begleiten musste. Zudem war die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb ihr die Beamten die Weiterfahrt untersagten. Nun muss sie mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Da das Fahrzeug, in dem sie fuhr, nicht ihr selbst gehörte, werden zudem mögliche strafrechtliche Folgen für weitere Personen vom Verkehrsdienst Kißlegg geprüft.

Bad Wurzach

Einbrecher unterwegs

Baumaschinen im Wert von rund 5.000 Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende von einer Baustelle an der L 265 bei Arnach auf Höhe der Ortschaft "Paradies" entwendet. Die Täter durchtrennten eine Kette, die zur Sicherung des Erdstampfers des Herstellers Wacker-Neuson und des Asphalt-Schneidegeräts der Marke Lissmac angebracht war, und nahmen die Maschinen mit. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe die Baumaschinen mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert haben. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich Einbrecher am Wertstoffhof bei Truschwende zu Schaffen gemacht. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Unbekannten in das Gebäude und durchsuchten dieses. Ohne Beute verließen die Täter die Büroräume und hinterließen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob ein Zusammenhang besteht. Die Ermittler bitten unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell