Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Betrügerische WhatsApp-Nachrichten

Nachdem jüngst vermehrt Schockanrufe im Bodenseekreis zu verzeichnen waren, haben die Betrüger aktuell die Variante gewechselt. In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Fälle von WhatsApp-Betrügen angezeigt. Die Geschädigten werden dabei von einer unbekannten Nummer kontaktiert. Hierbei wird vorgegeben, dass die Tochter oder der Sohn schreibe und es sich bei dem nicht bekannten Kontakt um eine neue Rufnummer handele. Man sei aktuell - aus den unterschiedlichsten Gründen - in finanziellen Schwierigkeiten und benötige dringend eine Geldüberweisung. In gutem Glauben, ihr Kind zu unterstützen, überweisen etliche Geschädigte nicht unerhebliche Geldsummen an die unbekannten Täter. So geschehen am Dienstag in Markdorf, wo eine Betroffene rund 2.500 Euro überwies, und am Mittwoch in Meersburg, wo etwa 2.100 Euro transferiert wurden. Glimpflich ging ein Betrugsversuch am Dienstag in Friedrichshafen aus, wo zunächst ebenfalls knapp 2.500 Euro überwiesen wurden, die glücklicherweise in letzter Sekunde von aufmerksamen Bankmitarbeitern wieder zurückgebucht werden konnten. Ebenso am Dienstag in Meckenbeuren, wo der Betrugsversuch von der Angeschriebenen direkt durchschaut wurde. Die Polizei warnt dringend vor dieser Masche und bittet darum, insbesondere auch ältere Familienangehörige zu sensibilisieren. Vertrauen Sie nicht blind einer völlig fremden Rufnummer, sondern stellen Sie vor etwaigen finanziellen Transaktionen stets auf den Ihnen bekannten Wegen und über die bisherigen Telefonnummern Kontakt zu Ihren Angehörigen her, um die Angaben zu überprüfen. So lässt sich in aller Regel schnell Klarheit schaffen und eine Betrugsabsicht erkennen. Weitere Tipps zur Vermeidung von finanziellem Schaden durch Betrüger finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Friedrichshafen

Asche setzt Mülleimer in Brand

Mutmaßlich unachtsam entleerte Asche führte am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr zum Brand zweier Mülltonnen in der Heimatstraße. Das Feuer konnte von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden, bevor es auf weitere Anbauten übergreifen konnte. Die beiden Mülltonnen wurden zerstört, eine angrenzende Wand durch den Brand beschädigt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr in der Bunkhofener Straße. Der 32-jährige Lenker eines Opel missachtete an der Einmündung des Reutenenwegs die Vorfahrt eines von rechts kommenden 27-jährigen Mercedes-Fahrers und kollidierte mit dessen Pkw. Während an beiden Pkw erheblicher Sachschaden entstand, blieben die beiden Insassen unverletzt.

Überlingen

Geschädigten Fahrzeugbesitzer nach Verkehrsunfall gesucht

Den Nutzer eines Mercedes, möglicherweise des Typs GLC, sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Krummebergstraße. Der 41-jährige Fahrer eines Audi touchierte gegen 6.45 Uhr beim Einparken das gesuchte Fahrzeug und beschädigte dieses vermutlich. Da der Verursacher den Unfall erst später der Polizei meldete, war der Wagen bei einer Überprüfung nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Überlingen bittet daher die oder den anderen Unfallbeteiligten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden, um eine Schadensregulierung ermöglichen zu können.

Frickingen

Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage rückten am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei nach Bruckfelden aus. Wie sich herausstellte, hatte ein Betreuer in der Küche einer Gemeinschaftseinrichtung versehentlich Nudeln anbrennen lassen. Die entstehende Rauchentwicklung aktivierte den Rauchmelder, der dadurch möglicherweise Schlimmeres verhinderte. Die Feuerwehr musste die Räumlichkeiten lediglich lüften, ein Sachschaden entstand den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht. Verletzt wurde ebenfalls niemand.

Deggenhausertal

Katalysator entwendet

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, hat ein unbekannter Täter in Deggenhausen einen Katalysator entwendet. Der Unbekannte bockte den in der Straße "Saalach" geparkten Toyota auf und flexte dann den Katalysator aus der Auspuffanlage. Den Diebstahl stellte die Eigentümerin beim Starten des Fahrzeugs am Dienstag fest. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/96200.

Hagnau

Unfallflucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Straße "In der Bitze" einen Gartenzaun beschädigt und danach Unfallflucht begangen. Mutmaßlich mit einem Großfahrzeug und beim Rangieren stieß der Unbekannte gegen die Betoneinfassung des Gartenzaus und riss diesen auf einer Länge von rund vier Metern aus der Verankerung. Auch ein Straßennamenschild wurde dadurch verbogen. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder dessen Lenker geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Salem

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 11.000 ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr in Neufrach entstanden. Der 68-jährige Lenker eines VW Caddy fuhr von der Stefansfelder Straße kommend in den Kreisverkehr an der Markdorfer Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt der bereits im Kreisel befindlichen 49-jährigen Fahrerin eines VW Up. Durch die folgende Kollision wurden beide Pkw nicht unerheblich beschädigt, verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell