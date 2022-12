POL-PDWIL: Brand eines PKW in Schönecken

Daun (ots) - Vermutlich am 13.12.2022 befuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Lindenstraße in Daun und beschädigte hier auf noch unbekannte Art und Weise eine aufgestellte Straßenleuchte. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun ...

mehr