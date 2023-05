Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS- Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer streift Auto und verletzt sich (03.05.2023)

VS-Villingen (ots)

Ein Motorradfahrer hat auf der Einmündung Nordring Villingen und der Straße "Drachenloch" am Mittwochabend ein Auto gestreift und dabei Verletzungen erlitten. Ein 58-jähriger Motorradfahrer stand an der roten Ampel auf der Geradeausspur in Richtung Schwenningen. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün umschaltete fuhr der Biker an, geriet dabei nach links auf die Abbiegespur und streifte einen BMW X5 eines 40 Jahre alten Mannes. Der 58-Jährige verletzte sich am Bein. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Streifvorgang Sachschaden in Höhe von je rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell