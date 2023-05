Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter greift 46-Jährigen auf dem Fußweg zwischen Wollmatinger Straße und Austraße an - Polizei sucht Zeugen (03.05.2023)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend einen Mann auf dem Fußweg zwischen der Wollmatinger Straße und der Austraße angegriffen und verletzt. Gegen 19.30 Uhr war ein 46 Jahre alter Mann von der Wollmatinger in Richtung der Bücklestraße unterwegs. Dabei benutzte er den Fußweg von der Wollmatinger Straße in Richtung der Austraße. Dort kam dem 46-Jährigen ein unbekannter Mann entgegen, der ihn zunächst in einer fremden Sprache ansprach und in der Folge unvermittelt mit einem Messer angriff. Als der 46-Jährige daraufhin versuchte wegzurennen, stach der Unbekannte nochmals auf den Mann ein und flüchtete anschließend in Richtung Wollmatinger Straße. Der 46-Jährige erlitt insgesamt drei Stich-/Schnittwunden, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Zu dem unbekannten Angreifer liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 30-40 Jahre alt, ungefähr 170-175 Zentimeter groß, schwarze Haare, Dreitagebart. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Jacke oder Pulli, blauer Jeans und schwarzen Turnschuhen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell