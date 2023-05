POL-KN: (Konstanz) Falsche Polizisten unterwegs - Polizei rät zur Vorsicht (02.05.2023)

Polizeipräsidium Konstanz

Bereits am Dienstagabend haben falsche Polizisten versucht, sich Einlass in das Haus einer lebensälteren Frau zu erschwindeln. Bereits im Lauf des Tages riefen die Betrüger mehrfach bei einer 85-Jährigen an und versuchten die Frau, unter dem Vorwand Polizeibeamter und Mitarbeiter der Telekom zu sein, mit der bekannten Geschichte der Einbrecherbande zu Angaben über Wertsachen und Vermögen zu bewegen. Gegen 21.30 Uhr klingelten schließlich zwei falsche Polizisten an der Haustür der 84-Jährigen und versuchten, mit der Begründung, dass die Frau ein Formular unterschreiben müsse, in das Haus zu gelangen. Dies verneinte die wachsame Seniorin und verständigte umgehend einen Bekannten.

Zu den beiden falschen Polizeibeamten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20-30 Jahre alt, ungefähr 175-180 Zentimeter groß, zivile Kleidung, FFP2-Maske.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor falschen Polizeibeamten, aber auch Betrügern, die sich als Handwerker oder Mitarbeiter der Stadtwerke oder ähnlichem ausgeben - lassen Sie keine fremden Personen ins Haus. Halten Sie im Zweifel zunächst Rücksprache mit einem Familienangehörigen, Bekannten, Nachbarn, oder der Polizei! Notieren Sie sich die Nummer Ihres örtlichen Polizeireviers gut sichtbar in der Nähe Ihres Telefons!

