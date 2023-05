Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Unfall auf der Hardtstraße - zwei Personen verletzt (03.05.2023)

Schramberg (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Hardtstraße ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Gegen 16 Uhr war ein 67-jähriger BMW-Fahrer auf der Hardtstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 40 geriet der Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Tiguan einer 56 Jahre alten Frau. Beide Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Höhe des an den Autos entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell