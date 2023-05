Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter schlägt Kind - Polizei sucht Zeugen (03.05.2023)

Rottweil (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag auf der Heerstraße ein Kind geschlagen. Gegen 14 Uhr war ein 10 Jahre alter Junge mit einem Fahrrad auf dem Heimweg von der Schule. Auf dem Radweg gegenüber der Hausnummer 109 hielt der 10-Jährige kurz an, als ihm ein Fremder unvermittelt zweimal mit der Faust gegen den Fahrradhelm schlug. Anschließend lief der Mann in Richtung Schulzentrum davon. Zu dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 70-80 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, normale Statur mit etwas Bauchansatz, Halbglatze mit grauen Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einer braunen Stoffhose, einer braunen Weste und einem hellblauen Hemd mit schwarzen "Pinselstrichen". Zudem trug er eine Brille und eine Stofftasche "B2" bei sich.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell