POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall im Kreisverkehr Oberlohnstraße/Europastraße verletzt (03.05.2023)

Konstanz (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Kreisverkehr Oberlohnstraße/Europastraße am Mittwoch am frühen Abend verletzt worden. Gegen 18 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem Seat Alhambra von der Europastraße kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei stieß er mit einem bereits im Kreisverkehr fahrenden 23 Jahre jungen Motorradfahrer zusammen. Der junge Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Am Motorrad und am Auto entstand Sachschaden in Höhe von je rund 1.500 Euro.

