PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl im Schrebergarten, Geisterfahrer auf der B 49, Schüsse mit Schreckschusswaffe im Tal Josaphat

Limburg (ots)

Diebstahl aus Schrebergarten

Zeit: Dienstag, 18.04.2023, 10.00 - Samstag, 22.04.2023, 11.00 Uhr Ort: Oberbrechen, Mühlstraße

Ein 66 -jähriger Schrebergartenbesitzer stellte fest, dass durch unbekannte Täter eine Kunststoffbank und eine Schubkarre entwendet wurden. Zudem wurde die Deichsel eines Bollerwagens beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Falschfahrer auf der B 49

Zeit: Samstag, 22.04.2023, 22.59 Uhr

Ort: B 49, Gemarkung Beselich

Ein dunkelgrauer Pkw Skoda Yeti befuhr die B 49 im Bereich Beselich in falscher Richtung. Der 75 - jährige Fahrzeugführer hatte sich zuvor im Bereich Aßlar verfahren und war so auf die falsche Richtungsfahrbahn geraten. Er bemerkte dann selbst, dass er auf der falschen Richtungsfahrbahn fuhr und war aber erst im Bereich Limburg in der Lage die B 49 zu verlassen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Verstoß gegen Waffengesetz

Zeit: Samstag, 22.04.2023, 16.53 Uhr

Ort: Limburg, Tal Josaphat

Einer von mehreren Jugendlichen, die sich in dem Park Tal Josaphat aufhielten, gab mittels einer Schreckschusswaffe 6 Schüsse ab. Dies wurde durch aufmerksame Zeugen der Polizei Limburg mitgeteilt. Durch eine Streife der Polizeistation Limburg konnte die Personengruppe dann im Bereich des Parks festgestellt werden. Die Personalien der Jugendlichen wurden festgestellt. Die Ermittlungen zum Schützen dauern an. Im näheren Bereich der Kontrollstelle konnte dann auch die Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

