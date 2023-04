PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Unfallfluchten+++Einbruch in Pkw+++Verletzte nach Streitigkeiten+++Unfall mit Verletzten+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Landkreis Limburg-Weilburg

1. Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße 117 - Parkplatz Dehner Garten-Center Tatzeit: Freitag, 21.04.2023, zwischen 09:50 Uhr und 11:05 Uhr Sachverhalt: Der Geschädigte parkte mit seinem Pkw, Volvo XC 90, schwarz auf dem Parkplatz des Dehner Garten-Centers. Links neben diesem Fahrzeug parkte oder versuchte ein Pkw dort einzuparken. Dieses Fahrzeug beschädigte den Volvo beim Ein- oder Ausparken am hinteren linken Kotflügel. Es entstand ein Schaden von ca. 3500,-EUR. Der oder die Unfallverursacherin verließ den Unfallort ohne seinen Pflichen als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Zwei Verletzte nach Streitigkeiten in Weilburg

Tatort: 35781 Weilburg, Hainallee

Tatzeit: Freitag, 21.04.2023, 22:45 Uhr Sachverhalt: Am Freitagabend kam es in einer Wohnung der Hainallee zu Streitigkeiten zwischen mindestens drei Männern. Der Streit verlagerte sich bis auf den Balkon des Mehrfamilienhauses. Ein 19-jähriger Bewohner wurde im Verlauf des Streits leicht im Gesicht verletzt. Ein weiterer 40-jähriger Bewohner erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Der Täter konnte fliehen. Am Einsatzort waren mehrere Polizeistreifen eingesetzt, die die Lage beruhigen konnten. Aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten konnte der Sachverhalt noch nicht vollständig geklärt werden und es bedarf weiterer Ermittlungen.

3. Unfall mit zwei Leichtverletzten K448 Merenberg-West

Unfallort: K448 Auffahrt B49 Merenberg-West Unfallzeit: Freitag, 21.04.2023, 14:18 Uhr Sachverhalt: Am Freitagmittag kam es an der Einmündung Merenberg-West zum Unfall zwischen einem schwarzen Mercedes Sprinter und einem grauen VW Golf. Der 27 Jahre alte Fahrer aus Waldbrunn fuhr mit seinem Sprinter von der B49 ab und wollte nach links auf die K448 in Richtung des Industriegebiets Merenberg abbiegen. Dabei würgte er nach Zeugenangaben sein Fahrzeug ab und blieb im Einmündungsbereich stehen. Als er seinen Motor wieder starten konnte und weiterfahren wollte, über sah er den in Richtung Allendorf fahrenden VW Golf besetzt mit zwei Personen und kollidierte mit ihm. Die 18 Jahre alte Fahrerin aus Greifenstein und ihr 17 Jahre alter Beifahrer aus Mengerskirchen trugen leichte Verletzungen davon und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,00EUR

4. Unfallflucht

Tatort: 65604 Elz, Weberstraße 16 Tatzeit: Freitag, 21.04.2023, zwischen 08:50 Uhr und 09:35 Uhr Sachverhalt: Die Geschädigte parkte ihren Pkw, Seat Ibiza, schwarz am rechten Fahrbahnrand der Weberstraße in Fahrtrichtung Niedererbach. In gleicher Fahrtrichtung befuhr der Unfallverursacher die Weberstraße. Dabei streifte er die rechte Fahrzeugseite des schwarzen Seats. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Sachschaden von ca. 1000,-EUR. Anschließend entfernte sich die der Verursacher von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.



5. Unfallflucht

Tatort: 65599 Dornburg, Wilsenröther Straße / Marktstraße Tatzeit: Mittwoch, 19.04.2023, von 16:55 Uhr bis 17:00 Uhr Sachverhalt: Zum Tatzeitpunkt ereignete sich eine Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein Unfallbeteiligter mit einem VW Touareg schwarz mit DIZ-Kennzeichen von Wilsenroth kommend in Richtung Frickhofen Ortsmitte. Im Bereich der Zufahrt zur Marktstraße beabsichtigte der Unfallbeteiligte zu wenden. Zeitgleich befuhr ein Pkw Audi Q2, blau, die Marktstraße in Richtung Wilsenröther Straße und beabsichtigte nach rechts in Richtung Wilsenroth einzubiegen. Der Touareg, welcher wendete fuhr mit der Front in die Fahrertür des Audi. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,-EUR am Audi. Zunächst verließen beide Fahrzeuge die Unfallstelle. Die Fahrerin des Audi meldete sich später bei der Polizei und erstattete Anzeige.



6. Notebook aus Pkw geklaut

Tatort: 65552 Limburg-Eschhofen, Londoner Straße - Parkplatz Tatzeit: Freitag, 21.04.2023, 16:40 Uhr bis Samstag, 22.04.2023, 00:40 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter entwendeten aus einem verschlossenen Pkw, VW Golf, schwarz mit NR-Kennzeichen ein Notebook der Marke Lenovo. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000,-EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

