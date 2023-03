POL-NOM: Wohnungseinbruchdiebstahl

Einbeck (ots) - Dassel (rod) Bisher unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen dem 25.3. und 29.3. auf bislang unbekannte Art und Weise zwei Quads sowie diverse Werkzeuge aus einer Garage auf einem Grundstück in der Hermannstraße in Dassel. Beide Quads (einmal rot, einmal schwarz) haben Einbecker Kennzeichen. Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro. Personen, die die Tat beobachtet haben, können sich bei der Polizei in Dassel oder in ...

