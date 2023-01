Polizei Köln

POL-K: 230129-1-K Fußgänger erliegt schweren Verletzungen nach Zusammenstoß mit Smart

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Smart (Fahrer: 55) und einem Fußgänger (64) am Samstagabend (28. Januar) in Köln-Neuehrenfeld, ist der 64-Jährige kurz nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen erlegen. Gegen 19 Uhr war der Smart-Fahrer auf der Äußeren Kanalstraße in Fahrtrichtung Bilderstöckchen unterwegs, als in Höhe der Hausnummer 318 ein Fußgänger die Fahrbahn kreuzte. Trotz Vollbremsung erfasste er den 64-Jährigen. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Das Unfallaufnahmeteam war im Einsatz. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Äußere Kanalstraße bis etwa 23 Uhr. (jk/de)

