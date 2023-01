Polizei Köln

POL-K: 230127-5-K Einbruchsopfer ortet Handy - Wohnungsdurchsuchung bei Verdächtigen erfolgreich

Köln (ots)

Nicht lange konnte sich ein 17 Jahre alter Kölner eines bei einem Wohnungseinbruch am Donnerstag (26. Januar) in Höhenberg erbeuteten Mobiltelefons erfreuen: Die geschädigte Eigentümerin (39) hatte nach der Feststellung des Einbruchs in ihrer Wohnung an der Koburger Straße ihr fehlendes iPhone angepeilt und die Daten der alarmierten Polizei mitgeteilt. Einsatzkräfte suchten daraufhin zielgerichtet den ermittelten Standort in einem Mehrfamilienhaus an der Rothenburger Straße auf und trafen dort fünf Jugendliche (15, 15, 15, 17, 17) an. Auf Befragen händigte einer der 17-Jährigen im Treppenhaus den Polizisten das in Rede stehende Handy aus. Bei ihm fanden die Beamten weitere Teile der Tatbeute wie Armbanduhren und Goldschmuck.

Auf Anordnung eines Richters durchsuchten die Einsatzkräfte im Beisein der Erziehungsberechtigten die Wohnungen der Jugendlichen und fanden daraufhin bei dem 17-Jährigen weitere Tatbeute. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung im Polizeipräsidium übergaben die Polizisten die Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs verantworten. (cg/kk)

