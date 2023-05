Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Dieb entwendet hochwertige Wanderschuhe (03.05.2023)

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag in einem Schuhgeschäft in der Scheffelstraße einen Diebstahl begangen. Gegen 16.15 Uhr betrat der unbekannte Täter, zusammen mit einem weiteren Mann das Geschäft "Quick Schuh". Dort entfernte der Dieb an einem hochwertigen Paar Wanderschuhe der Marke Salomon die Diebstahlssicherung, steckte die Schuhe in eine mitgeführte Sporttasche und flüchtete anschließend über einen offenstehenden Seitenausgang. Der andere Mann hielt sich noch kurze Zeit in dem Laden auf, ehe er die Verkaufsräume, nachdem ihn eine Verkäuferin wegen seines flüchtenden Begleiters ansprach, ebenfalls verließ. Zu den beiden Männern liegt folgende Beschreibung vor:

Unbekannter Täter: etwa 25-30 Jahre alt, ungefähr 170-180 Zentimeter groß, hellbraune, kurze Haare, leichter Bartansatz. Bekleidet war der Mann mit einem bunten Hemd, blauer Jeans, weiße Sneaker, grauem Pullover über der Schulter und einem Fischerhut. Zudem hatte er eine schwarz/graue Sporttasche dabei.

Begleitung: etwa 30-35 Jahre alt, ungefähr 170-180 Zentimeter groß, hellbraune, kurze Haare. Der Unbekannte trug ein grünes Shirt, blaue Jeans, weiße Sneaker und ebenfalls einen grauen Pullover über den Schultern.

Personen, denen die beiden Männer aufgefallen sind, oder die Hinweise auf deren Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell