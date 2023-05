Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tannheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Kreuzung Überaucher Straße und L 181 (03.05.2023)

Tannheim (ots)

Vier verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Mittwochabend auf der Überaucher Straße zwischen Tannheim und Überauchen ereignet hat. Ein 88-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 18 Uhr auf der Überaucher Straße von Überauchen in Richtung Tannheim unterwegs. Auf der Kreuzung zur Landesstraße 181 stieß der Mercedes SL mit einem vorfahrtberechtigten, von Wolterdingen in RIchtung Villingen fahrenden Fiat 500 eines 82 Jahre alten Mannes zusammen. Beide Fahrer und ihre Beifahrer erlitten durch den Aufprall Verletzungen und mussten zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber flog ebenfalls an. Um die beiden verunfallten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.0000 Euro, den Schaden am Fiat schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

