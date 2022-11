Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Arbeitsunfall schwer verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Hahnenweg sind am Montagvormittag (07.11.2022) ein Elektriker im Alter von 59 Jahren und sein 19 Jahre alter Kollege schwer verletzt worden. Die beiden Männer waren ersten Ermittlungen zufolge gegen 09.00 Uhr zu Arbeiten in einer Tiefgarage an einem Stromverteilerschrank eingesetzt, als es offenbar zu einem Kurzschluss und auch zu einer Stichflamme kam. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten, die offenbar einen Stromschlag und Brandverletzungen erlitten hatten, in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

