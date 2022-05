POL-RZ: Fahrer betrunken und ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Ratzeburg (ots) - 12. Mai 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10./11.05.2022 - Mölln Von Dienstag (10.05.2022) auf Mittwoch (11.05.2022) haben Unbekannte versucht, in Mölln in das "Cafe am Markt" einzudringen. Hierzu machten sie sich an der Eingangstür des Lokals zu schaffen und richteten Sachschaden an. Die ermittelnde Kriminalpolizei in Ratzeburg sucht nun Zeugen. Im Zeitraum von Dienstag, 15.00 Uhr, bis Mittwoch, ...

