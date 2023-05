Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf dem Fürstenbergring (03.05.2023)

VS-Villingen (ots)

Am Mittwochabend hat sich auf dem Fürstenbergring ein Unfall ereignet, bei dem insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden entstanden sind. Ein 76-jähriger Ford-Fahrer bog von der Straße "Beim Hohenstein" kommend auf den Fürstenbergring und kollidierte dabei - vermutlich durch die tief stehende Sonne geblendet - mit einem vorfahrtsberechtigten Opel Astra eines 46-Jährigen. An dem nicht mehr fahrbereiten Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Schaden am Ford dürfte ebenfalls im Bereich von rund 5.000 Euro liegen.

