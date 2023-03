Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer fährt bei Rot und provoziert so einen Unfall

Jena (ots)

Ein Pkw VW und ein Pkw Skoda befuhren am Donnerstagmorgen, kurz nach 08:30 Uhr, die Lobedaer Straße in Richtung Rudolstädter Straße. An einer Ampelkreuzung hatte der Fließverkehr Lichtzeichen Grün. Trotz dessen und dem Umstand, dass für Fußgänger sowie Radfahrer Rotlicht gezeigt war, querte ein unbekannter Radfahrer die Straße. Infolge dessen musste der 43-jährige Fahrer des VW stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden. Die 67-jährige Skodafahrerin indes schaffte es nicht ihr Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen zu bekommen und fährt auf den VW auf. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Der unfallursächliche Radfahrer entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

