LPI-J: Frau angefahren

Apolda (ots) - Am gestrigen Donnerstag, teilte ein aufmerksamer Beobachter der Polizei mit, das in der Dorfstraße in Apolda, Ortsteil Schöten, eine Straßenlaterne beschädigt wurde. Ein unbekannter Fahrer kollidierte mit der Straßenlaterne, beschädigte diese und verließ den Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Die Polizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

