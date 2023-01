Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verpuffung im Keller eines Mehrfamilienhauses

Bitburg (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen wurden die Rettungsleitstelle in Trier sowie die Polizeiinspektion Bitburg gegen 01:45 Uhr durch mehrere Anwohner über einen lauten Knall, mit anschließender Rauchentwicklung informiert. Betroffen war der Keller eines Mehrfamilienhauses im Borenweg in Bitburg. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Bereich der Heizungsanlage zu einem technischen Defekt mit anschließender Verpuffung. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte unverletzt evakuiert werden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000- 50.000EUR. Nach Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr konnten alle Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren, da die tragende Bausubstanz keinen Schaden erlitt. Im Einsatz befanden sich ca. 25 Kräfte der Feuerwehren Bitburg-Stadt, Bitburg-Mötsch und Bitburg-Masholder, 6 Kräfte des DRK, das THW mit 3 Kräften, die Stadtwerke Trier sowie die Polizeiinspektion Bitburg mit zwei Streifenwagenbesatzungen.

