POL-PDWIL: erneute nächtliche Ruhestörungen und Verschmutzungen im Bereich der Dauner Schulen

Prüm (ots) - Am Freitag, den 13.01.2023, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in Stadtkyll. Bisher unbekannte Täter versuchten sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Hasenberg in Stadtkyll zu verschaffen. Ein rückwärtig gelegenes Fenster wurde aufgehebelt. Dieses fiel letztlich aus dem Rahmen und dürfte erheblichen Lärm verursacht haben. Noch bevor das Gebäude betreten ...

