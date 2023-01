Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen durch die Polizeiwache Gerolstein, sowie der Polizeiinspektion Daun

Daun / Gerolstein (ots)

Am 13.01.2023 führten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein und der Polizeiinspektion Daun Kontrollen im Bereich der Stadtgebiete Daun und Gerolstein durch.

Gegen 08:30 Uhr kontrollierten die Beamt*innen einen 45-jährigen Fahrzeugführer im Bereich der Sarresdorfer Straße in Gerolstein, weil dieser sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte. Gegen diesen wurde ein ordnungswidrigkeitenrechtliches Verfahren eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen.

Gegen 09:30 Uhr kontrollierten die Beamt*innen einen 17-jährigen jungen Mann im Bereich des Lerchenwegs in Gerolstein. Im Rahmen der Kontrolle und Durchsuchung der Person wurde eine geringe Menge illegaler Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwischen 07:30 Uhr 08:30 Uhr kontrollierten die Beamt*innen den Anreiseverkehr an der Kindertagesstätte in der Berliner Straße in Daun. Hier wurden insgesamt drei Fahrzeugführer*innen kontrolliert, welche ihre Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert hatten, teilweise ohne Kindersitz und in einem Fall sogar vollständig ungegurtet. Es wurden ordnungswidrigkeitenrechtliche Verfahren eingeleitet. Zudem wurden insbesondere in diesem Zusammenhang verkehrserzieherische Gespräche geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell