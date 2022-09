Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugenaufruf nach Rollerdiebstahl an der Pommerschen Straße

Osnabrück (ots)

Ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot wurde am Sonntag zwischen 10 und 18.30 Uhr an der Pommerschen Straße entwendet. Der Roller stand in einer Grundstückseinfahrt der Hausnummer 11 und war mit dem Lenkschloss gesichert. Möglicherweise ist das Fahrzeug noch mit den grünen Versicherungskennzeichen 233 SZR unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter, die Tat oder den Verbleib des Rollers unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell