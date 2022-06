Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw-Fahrer mit falschen Kennzeichen erwischt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hagenbergstraße; Montag, 27.06.2022, 18:20 Uhr

NORTHEIM (TH) Beamte der Polizei Northeim stellten am Montagabend, 27.06.2022, gegen 18:20 Uhr, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hagenbergstraße in Schnedinghausen einen VW Passat fest, an dem die Kennzeichen eines anderen Pkw montiert waren.

Gegen den 45-jähr. Fahrzeugführer aus Stendal wurde dementsprechend eine Strafanzeige wegen des Kennzeichenmissbrauchs und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt sowie die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell