POL-KN: (Stockach - Hindelwangen, Lkr. Konstanz) Scheibe eines Omnibusses eingeschlagen (04.05.2023)

Stockach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag in der Straße "Im Eschle" eine Sachbeschädigung begangen. Der Unbekannte schlug die hintere Scheibe eines auf dem Gelände eines Busbetriebs stehenden Omnibusses ein und verursachte dadurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

