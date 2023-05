Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Winterspürer Straße verletzt (04.05.2023)

Stockach (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Winterspürer Straße am Donnerstagmorgen verletzt worden. Ein 69-Jähriger war mit einem Audi von Stockach in Richtung Winterspüren unterwegs. Auf Höhe der Straße "Unterer Brühl" bog er nach rechts ab und stieß dabei mit einer auf dem Radweg ordnungsgemäß entgegenkommenden 63 Jahre alten Radfahrerin zusammen. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau in eine Klinik. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

