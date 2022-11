Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Handgreifliche Auseinandersetzung in der Innenstadt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend soll es gegen 19:00 Uhr in der Seestraße in der Ludwigsburger Innenstadt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen sein. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die kurz darauf einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen konnte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach weiteren Beteiligten verliefen ohne Ergebnis. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es zu Schlägen gekommen sein. Der 16-Jährige soll zudem versucht haben, einen bislang unbekannten jungen Mann mit einem Gürtel zu schlagen. Die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell