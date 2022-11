Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Denkendorf: Verkehrsunfall mit rund 26.500 Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 00:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mercedes-Lenker befuhr den rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich. Am Ende des Baustellenbereichs war aufgrund weiterer Arbeiten der rechte Fahrstreifen gesperrt worden, worauf mittels Verkehrszeichen entsprechend hingewiesen wurde. Der 29-Jährige konnte jedoch nicht auf die mittlere Spur wechseln, da hohes Verkehrsaufkommen herrschte. Stattdessen musste er abbremsen. Ein 46-jähriger LKW-Lenker, der sich hinter dem 29-Jährigen befand, konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig abbremsen, und fuhr auf. Der 29-Jährige verlor aufgrund der Wucht des Aufpralls die Kontrolle über seinen Mercedes, schleuderte über die gesamte Fahrbahn und prallte anschließend in die rechte Schutzplanke. Der LKW samt Anhänger und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wurde auf rund 26.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war für rund 45 Minuten ausschließlich der linke Fahrstreifen befahrbar. Gegen 03:00 Uhr konnte die gesamte Fahrbahn wieder freigegeben werden. Bei genauerer Betrachtung des LKW-Anhängers stellten die Polizeibeamtin und ihr Kollege erhebliche Mängel an den Reifen fest.

