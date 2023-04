Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Automatenknacker

Weimar (ots)

In der Zeit vom 26.04.2023, 20:00 Uhr bis zum 27.04.2023, 05:15 Uhr wurde in der Straße der Freundschaft in Magdala ein Zigarettenautomat Opfer unbekannter Täter. Eine Anwohnerin bemerkte am Morgen das geöffnete Gerät und die davor liegende, leere Geldkassette. Es wurden alle Zigaretten entwendet. Die Diebe verschafften sich durch den Karteneinschub Zugang zum Automaten und hebelten diesen anschließend auf. Ein Zeuge nahm gegen 01:15 Uhr Knackgeräusche wahr, konnte aber weder Personen noch Fahrzeuge feststellen.

