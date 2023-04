Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind läuft vor Pkw

Weimar (ots)

Am Mittwoch gegen 07:35 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die Belvederer Allee aus Richtung Stadtzentrum kommend. An der dortigen Bushaltestelle hielt zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus. Ein 8-jähriger Junge, welcher die Straße in Richtung Goethepark überqueren wollte, lief plötzlich hinter dem stehenden Bus auf die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr reagieren und es kam zur Kollision. Das Kind erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht und wurde zur Untersuchung ins Klinikum verbracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

