LPI-J: Mit Reh kollidiert

Apolda (ots) - Gestern Nachmittag, gegen 16:00 Uhr wurde in einem Supermarkt in der Buttstädter Straße in Apolda eine 88-Jährige Apoldaerin ausgeraubt. Während die Frau sich am Backregal bediente, wurde sie von einer Unbekannten körperlich bedrängt und in einer ihr fremden Sprache angesprochen. Die 88-Jährige wand sich daraufhin von der Unbekannten ab und stellte unmittelbar darauf fest, dass ihr die Geldbörse ...

