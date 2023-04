Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Schlaf beraubt

Apolda (ots)

Zu einem Einbruch in ein Reihenhaus kam es heute Morgen im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 05:15 Uhr in der Stobraer Sraße in Apolda. Ein noch Unbekannter drang über die straßenzugewandte Hauseingangstür in das Gebäude ein. Hier öffnete er eine Garderobe und entwendete eine Jacke und einen Mantel. Aus einem Rucksack entnahm er zwei Geldbörsen, in denen sich diverse Dokumente und 530 EUR befanden. Schließlich betrat der Täter noch die Einliegerwohnung im Haus und entwendete trotz der Anwesenheit der Bewohnerin im Nebenzimmer eine Jacke sowie eine Handtasche. In der Tasche befanden sich diverse Dokumente, mehrere Schlüssel und 10 EUR Bargeld. Anschließend entfernte sich der Dieb vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden.

