LPI-J: "Kaminbrand" unterbunden

Jena (ots) - Wie am Dienstagmorgen durch einen Zeugen bekannt wurde, waren Unbekannte in einem Wohnhaus in der Neugasse am Werk. Der oder die Täter betraten widerrechtlich das Objekt und entwendeten aus einer Werkstatt zwei E-Bikes im Wert von über 10.000,- Euro. Auch nahmen sie eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und einen Rucksack an sich. Laut dem Zeugen kann die Tatzeit auf Dienstag 0 Uhr bis ...

