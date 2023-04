Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneuter Diebstahl von E-Bikes in der Neugasse

Jena (ots)

Wie am Dienstagmorgen durch einen Zeugen bekannt wurde, waren Unbekannte in einem Wohnhaus in der Neugasse am Werk. Der oder die Täter betraten widerrechtlich das Objekt und entwendeten aus einer Werkstatt zwei E-Bikes im Wert von über 10.000,- Euro. Auch nahmen sie eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und einen Rucksack an sich. Laut dem Zeugen kann die Tatzeit auf Dienstag 0 Uhr bis kurz nach 6 Uhr benannt werden. Zeugen, welche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

